«Папина дочка»: Лепс показал подросшую младшую дочь от второго брака

Среди звезд отечественной эстрады много многодетных родителей. И популярный исполнитель Григорий Лепс – как раз из их числа. Музыкант воспитывает троих детей от второго брака, а также у него есть взрослая 36-летняя дочь Инга от первого.

12 мая одна из его наследниц, младшая из дочерей Николь, отмечает день рождения. Девочке исполняется 13 лет. По этому случаю Григорий Лепс решил публично поздравить любимую дочку с праздником. Он поделился ее снимком и обратился с пожеланиями к Николь:

«Пусть твои желания сбываются, легко получается задуманное, а в жизни будут только позитивные события!» — написал отец.

Подписчики Лепса отметили, какая красивая доченька подрастает у музыканта. И стали сравнивать ее с отцом и матерью, разойдясь в едином мнении, на кого же больше похожа Николь:

«С Днем Рождения дочу! На маму похожа», «Просто красотка!!!», «Красотка какая», «У такой красотки-все сбудется!!!», «Какая обаятельная и милая девочка!», «Сразу видно папина дочь», «Больших и маленьких спортивных побед. Много улыбок и детского счастья», «С днём рождения!! юная гимнастка, счастья тебе и больших побед», — написали в комментариях люди.

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А неделей ранее свой серьезный юбилей отметил младший из наследников и единственный сын Лепса — Иван. Парню исполнилось 10 лет. В преддверии Дня Победы он проникновенно прочел военную лирику, чем тронул многих подписчиков.