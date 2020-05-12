«У нас в семье коронавирус»: Дакота напугала своих поклонников

Звезда менее 10 дней назад контактировала с переносчиком CoViD-19.

Певица Рита Дакота поделилась не самыми приятными новостями, у ее бывшего мужа, Влада Соколовского, диагностировали коронавирус. Более того, около десяти дней назад он навещал Риту и свою дочь Мию. Подробной информацией о болезни Дакота поделилась в своем посте в Instagram.

«Увы, у нас в семье коронавирус. Миин папа слёг с covid19. Оба теста пришли положительные. Высокая температура, ломота в теле, потеря обоняния. Влад получает лечение, с ним работает Роспотребнадзор. Мы, естественно, первые контактные лица», — поделилась своим горем певица.

Также Дакота заметила, что хотя и она, и Мия чувствуют себя хорошо, но все же решились сдать анализ на коронавирусную инфекцию, результаты должны появиться уже совсем скоро.

«Берегите себя и своих близкий, друзья. Но не паникуйте, никакого конца света нет», — добавила певица.

Но были и неприятные моменты, у звезды были проблемы со сдачей анализов. По словам Дакоты, к ней отказывались выезжать врачи на протяжении суток, а все из-за того, что у нее гражданство Белоруссии. В итоге все же удалось пройти тесты в платной клинике, где пришлось заплатить порядка 30 тысяч рублей.