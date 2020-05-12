«Завидую себе»: Виторган расхвалил Нинидзе за домашний концерт на грузинском языке

В изоляции голосистая актриса стала все чаще вспоминать о любви к пению.

Максим Виторган расхвалил свою возлюбленную, актрису Нино Нинидзе за домашний концерт на грузинском языке. Неоднократно 28-летняя девушка признавалась, что устала находиться на самоизоляции в четырех стенах. Скучает Нино и по работе, особенно по публичным выступлениям. Чтобы не растерять навыки, Нинидзе регулярно распевается дома, а также устраивает домашние концерты.

На одном из таких выступлений Максим стал почетным гостем в первом ряду. Он заснял, как Нино исполнила специально для него песню на грузинском языке. Не забыл Виторган и искусно похвалить вторую половинку.

«Инъекция красоты. У меня такое каждый день. Завидую себе», — написал он.

В восторге от услышанного и увиденного остались и многие фолловеры Максима. «Нино, конечно, бесподобна. Женщина, в которой сочетается красота внешняя и внутренняя, редкое сочетание в наше время. Не упустите, не каждому дается такое везение…» — написали они ему.

В комментариях большинство признало, что Виторган и Нинидзе буквально созданы друг для друга. «Есть в Нино что-то магическое и притягательное», — подытожили подписчики.