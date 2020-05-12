Злостный нарушитель: Прилучный за время самоизоляции насобирал автомобильных штрафов на 19 тысяч рублей

Находящийся на грани развода актер умудряется нарушать правила дорожного движения сразу на двух автомобилях.

Находящийся на грани развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный за время самоизоляции умудрился скопить автомобильных штрафов почти на 20 тысяч рублей. Напомним, ранее 32-летний актер уже становился фигурантом обсуждений финансового толка – тогда Павел долгое время не оплачивал налоги, из-за чего его разыскивало сразу две налоговых службы из разных регионов. Агата Муцениеце публично пообещала напомнить своему супругу и избавиться от долгов.

Сейчас, в отсутствие Агаты, Прилучный вновь пустился во все тяжкие. Так, дорожные службы за пару месяцев самоизоляции не раз засекли сразу две машины Павла за нарушениями. Речь идет об игнорировании правил разметки, превышениях скорости и других проблемах. «Комсомольской правде» в ГИБДД рассказали, что буквально в середине апреля Прилучный пересек две сплошные на собственном «Мерседесе» в Беговом районе.

«Все указанные автомобили зарегистрированы на Павла Прилучного, на Агате Муцениеце нет ни одного автомобиля», — подметили в ведомстве.

Сам Павел сей факт пока не комментирует. Однако нарушения также означают и то, что Прилучный неоднократно нарушал особый режим.