«Очень элегантная!»: Водонаева восхитила поклонников отсутствием макияжа и маникюра

Экс-звезда «Дома-2» и Instagram-дива Алена Водонаева продолжает в своем микроблоге удивлять и эпатировать. Телеведущая поделилась с поклонниками селфи, на которых предстала без макияжа и длинных ногтей, которые предпочла снять в отсутствие возможность сделать нэйл-коррекцию – салоны красоты остаются под запретом из-за пандемии коронавируса. Естественность любимицы миллионов так восхитила ее подписчиков, что многие стали осыпать ее комплиментами.

Жаль ноготочки … Образ — огонь!», «Очень красивая!», «Без макияжа очень красивая», «Голубые глаза? Не знала, очень красивые», «Огонь без мейка» — написали некоторые.

В противовес отсутствию макияжа Водонаева выбрала довольно экстравагантный наряд – глубокое декольте, чокер с жемчугом и кружевную перчатку – аутфит звезды не остался незамеченным: «Ален вы такая красивая и стильная, «Вы божественная леди. Вы сама элегантность», «Алена, look — ваще нереальный …. очень элегантная, утонченная, восхитительная ….барышня…».

Многие звезды, как и Водонаева, вынуждены отказаться от маникюра. Не так давно оперная певица Анна Нетребко показала свои руки, вслед за ней «напугала» маникюром, а точнее его отсутствием Ксения Собчак, но ее ногти пробыли без покрытия недолго – звезда отправилась исправлять ситуацию в Уфу к Сердару Камбарову.