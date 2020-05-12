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Звездный гость

Не шутите со звездами: Билли Айлиш подала в суд на своего фаната

Мужчина угрожал здоровью артистки и вел себя странно.

Не шутите со звездами: Билли Айлиш подала в суд на своего фаната
Билли Айлиш. Фото: globallookpress

Некоторые поклонники популярных мировых звезд зачастую не знают, в какой момент нужно остановиться и оставить предмет своего обожания в покое. Издание TMZ сообщает, что певица Билли Айлиш подала в суд на одного из таких почитателей. Все дело в том, что фанат вел себя уж слишком вызывающе.

Мужчина по имени Пренелл Руссо не просто хотел получить автограф или сфотографироваться с певицей. Он появлялся перед домом звезды, зачем-то звонил в звонок, садился на крыльцо и начинал читать книгу, а также прилег поспать рядом с домом Билли. Такое поведение мало кто сочтет милым, скорее это пугает. Так что Айлиш обратилась в суд, причем акцент ставился на то, что преследователь не использовал одноразовую медицинскую маску во время пандемии, а также касался голой рукой дверной ручки.

Суд вынес вердикт очень быстро: мужчине запретили приближаться к звезде, ее дому и родителям ближе чем на 150 метров.

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