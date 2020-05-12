Проще некуда: коммерческого директора компании Black Star обманул мошенник

Вальтер Чассем хотел купить себе значок в Instagram, но получил лишь испорченное настроение.

Даже самые умные и ответственные люди, которые знают ценность денег и заработали целое состояние, могут попасться в ловушку мошенников. Трудно поверить, но новой жертвой проходимцев стал Вальтер Чассем, коммерческий директор компании Black Star.

В День Победы, 9 мая, бизнесмен обратился в полицию и рассказал о преступлении. Как выяснилось, Чассема ограбили, да не в подъезде, а прямо в интернете. Некоторое время назад Вальтеру написал неизвестный и предложил приобрести особый значок в соцсети Instagram, подтверждающий, что он популярная и известная личность.

По непонятным пока причинам, Чассем не заподозрил подвох и с радостью согласился на предложение мошенника. Как сообщает «Комсомольская правда», коммерческий директор Black Star перевел преступнику 265 тысяч рублей, после чего радостный стал ждать появления долгожданной иконки. Спустя время, положительные эмоции сменились осознанием, что его просто обманули.

В данный момент полиция проводит проверку и разыскивает мошенника.