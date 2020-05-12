«Что за звук?»: Саша Савельева показала, чем кормит своего мужа

Певица Саша Савельева показала в личном блоге, чем потчует своего супруга актера Кирилла Сафонова в самоизоляции. Блюдо оказалось простым, но, судя по всему, очень вкусным.

На обнародованном видео вначале слышался какой-то звон, который привлек внимание девушки. «Что за звук?» — удивилась она. Оказалось, что это супруг звезды стучит вилкой по тарелке, с огромным аппетитом поглощая приготовленный заботливой супругой обед. В тарелке у Сафонова оказались макароны с сыром и оливками.

Ранее завтрак для мужа продемонстрировала в Сети Ирина Млодик. Оказалось, что Эммануил Виторган любит побаловать себя с утра жареной картошкой. Для детей супруга народного артиста варит отдельно кашку.