Дама в красном: Нетребко в стильных очках харизматично прочитала Бианки

В период пандемии и самоизоляции набирает обороты популярности блог в Instagram под названием «Сказки на дому». Здесь любимые артисты со всего мира читают сказки и поют колыбельные.

В проекте накануне приняла участие оперная певица Анна Нетребко. Облачившись в красное платье и стильные очки в тон, на мансарде своего дома она артистично зачитала произведение советского писателя Виталия Бианки «Сказки и рассказы о животных». Восторгу ее поклонников не было предела!

«Анечка-Анюта ! Я рада в Москве Вашему новому увлечению. Читаете классно, как бывший учитель литературы говорю», «Чудо чудное! Очень приятно слушать и смотреть! Спасибо! Получили удовольствие!», «Очень здорово! Как же я этого ждала! Спасибо! Продолжайте! Можно многосерийное чтение длинных произведений! Ждем!» — прокомментировали они.

Отметим также, что в проекте отметились такие популярные артисты, как Нино Нинидзе, Мария Андреева, Милла Йовович, Данила Козловский и другие.