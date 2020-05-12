«Роскошная королева»: Литвинова прогулялась у озера в широкополой шляпе и сарафане с открытой спиной

Актриса и режиссер выбрала для выхода на природу образ в едином цветовом решении total black.

Самоизоляция — не повод отказывать себе в роскоши выглядеть нарядно и безупречно. Многие селебрити даже запустили челлендж в Instagram и каждый день выбирают наряды, чтобы поднять себе и своим подписчикам настроение. Но несравненной Ренате Литвиновой не нужен повод для нового аутфита – звезда даже на прогулку к водоему может выбрать наряд, достойный ковровой дорожки.

Так она и поступила в этот раз. Литвинова выбрала для прогулки на природу образ в едином черном цвете. Total black дива предпочла во всем — широкополая шляпа с длинными лентами, шелковый сарафан с открытой спиной и резиновые сапоги смотрятся вместе довольно органично. Снимком звезда поделилась в своем Instagram.

Актриса Марина Зудина призналась: «Как неожиданно и оригинально!» Многие подписчики с восторгом отреагировали на образ своей любимицы.

«Проникновенно», «Шикарная Рената», «Красивый и забавный образ», «Элегантненько», «Вау, какая шляпа!», «Королева в роскошной шляпе одна на берегу… извините, роскошная королева в шляпе!», «И ботики многофункциональные!», «Такой дизайн. Хрупкость и сапоги», — оценили многие поклонники образ Литвиновой.

Кстати, открытый сарафан подчеркнул фирменную сутулость Ренаты Литвиновой, которую она сделала своей фишкой и невероятно гордится ею.