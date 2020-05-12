Музыка за миллион: на аукционе продадут гитару Курта Кобейна

В США на аукцион выставили уникальный лот — гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Правда, ставки начинаются почти с миллиона долларов, так что купить музыкальный инструмент смогут лишь самые богатые и отчаянные.

Как сообщает официальный сайт аукционного дома Julien’s Auctions, Кобейн использовал эту гитару для исполнения нескольких песен во время концерта MTV Unplugged в далеком 1993 году. Всего через год лидера группы не стало.

Это не первый аукцион, на котором продают вещи музыканта. В конце прошлого года кардиган Кобейна был также продан за огромную сумму в 334 тысячи долларов. Курт также надевал его на MTV Unplugged в 1993 году.

Напомним, Курт Кобейн — солист и основатель группы Nirvana. Он по праву считается одним из создателей направления гранж в музыке. После трех студийных альбомов группа распалась в 1994 году, причиной стала смерть Кобейна.