Цымбалюк облачилась в золотой наряд и поговорила о Джигарханяне

По словам пианистки, бывший муж не баловал ее обновками.

Виталина Цымбалюк-Романовская запечатлелась в шикарном облегающем платье золотого цвета. Образ произвел глубокое впечатление на многих ее поклонников.

«Конфетка», «Вы очень красивая на этом фото. Платье потрясающее», «Нереальная красотка», «Огонь!», «Шикарная», «Звездочка», «Виталина, люблю Вас, не платье красит, у Вас золотая душа, Вы излучаете свет», «Все так хвалят, слов нет, но платье намного краше! Вы мне очень неприятны, но это мое мнение!» — прокомментировали образ пианистки ее подписчики, увидев снимок в Instagram.

Особенно любопытный фолловер поинтересовался: «Золотое платье Джигарханян подарил»? Виталина не заставила себя ждать с ответом.

«Конечно, нет. Это я ему покупала одежду, а не он мне. Не угадали», — отметила пианистка.

Этот короткий диалог спровоцировал горячую дискуссию в блоге Цымбалюк. Одни советовали не лезть лишний раз к пианистке с бестактными вопросами. А другие посоветовали Виталине отпустить ситуацию и забыть бывшего.

Напомним, пара развелась в ноябре 2017 года. В сентябре 2019 года Армен Борисович заявил, что воссоединился с предыдущей женой Татьяной Власовой. Тем не менее телевизионные шоу с их участием до сих пор держатся в топах показов.