«Я вернулся»: Майк Тайсон готовится к бою

Боксер Майк Тайсон неожиданно обрадовал поклонников спорта своим новым видео в Instagram. Спортсмен показал изнурительную спарринг-тренировку, во время которой четко видно, что 53-летний чемпион совсем не потерял свою форму. В конце клипа Тайсон обращается к своим зрителям и заявляет: «Я вернулся».

Пока не понятно, что именно означает его финальная фраза. В 2019 году во время одного из многочисленных интервью боксер заявил, что перестал тренироваться, потому что спорт напоминает ему о молодости, которой он почему-то не очень гордится. Тем не менее Тайсон отметил, что готов вернуться в спорт, если бои будут проходить в целях благотворительности.

Майк также дал интервью для издания Talksport, в котором заявил, что чувствует, как в нем вновь разгорается пламя и его невозможно остановить.