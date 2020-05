«Наш герой»: Лазарев показал травму, которую получил четыре года назад на «Евровидении»

Известному музыканту Сергею Лазареву смартфон решил напомнить историю четырехлетней давности — воспоминания о выступлении на «Евровидении-2016». Причем не только приятные и волнительные. Певец показал, какую травму получил во время репетиции перед полуфиналом.

Сергей упал с декораций и повредил ногу — обширная гематома украшала голень артиста на масштабном выступлении, и знали о ней только единицы. И вот только сейчас Лазарев решил показать ее Рунету.

«С тех пор, в плоть до финала, мне каждую ночь снился сон, что я падаю с декорации во время конкурса — это был мой страшный сон… Слава Богу, ничего подобного не случилось, а выступление принесло нам победу в зрительском голосовании», — признался Лазарев.

Подписчики ужаснулись увиденному — зрелище, отметили некоторые, действительно впечатляющее. Многие поспешили поддержать кумира.

«Ужас! Как же Вы выступали-то с такой травмой! Героическое выступление!», «Вы все равно молодец, наш герой, наша гордость», «Мы гордимся Вами, Сергей!», «Наш герой», «Ого! Номер был классный», — оставили комментарии некоторые фолловеры.

Напомним, Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2016» с песней You Are The Only One. Он занял третье место в конкурсе, а также завоевал «Приз зрительских симпатий».