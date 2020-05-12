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«Гарри, зачем в ворота?»: Галкин показал, как играет с сыном в футбол

Мальчик был очень впечатлен забавой.

«Гарри, зачем в ворота?»: Галкин показал, как играет с сыном в футбол
Максим Галкин. Фото Global look press.

Сын Пугачевой и Галкина Гарри в самоизоляции освоил множество мальчишеских забав. К примеру, мальчик с подачи Аллы Борисовны научился лазать по деревьям во дворе. А также мастерски кататься на спортивном велосипеде. Кроме того, недавно малыш неожиданно проявил талант строителя, соорудив башню выше собственного роста.

В этих играх редко участвует его сестра-близняшка Лиза. Девочка предпочитает более женственные развлечения. Она с удовольствием осваивает с мамой кулинарию и музыку.

А вот рядом с Гарри чаще занимается его отец. По крайней мере, если судить по роликам и фото в личном блоге юмориста. На этот раз Максим продемонстрировал, как он играет с наследником в футбол. Компанию им составили некие женщины, возможно, няни детей. На запечатленном моменте ребенок слегка путает правила игры и пинает мяч в другую сторону.

«Гарри, зачем в ворота?» — вздохнул его отец.

Игра в футбол. Фото
Игра в футбол Максима Галкина с сыном Гарри. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

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