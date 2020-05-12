«Гарри, зачем в ворота?»: Галкин показал, как играет с сыном в футбол

Сын Пугачевой и Галкина Гарри в самоизоляции освоил множество мальчишеских забав. К примеру, мальчик с подачи Аллы Борисовны научился лазать по деревьям во дворе. А также мастерски кататься на спортивном велосипеде. Кроме того, недавно малыш неожиданно проявил талант строителя, соорудив башню выше собственного роста.

В этих играх редко участвует его сестра-близняшка Лиза. Девочка предпочитает более женственные развлечения. Она с удовольствием осваивает с мамой кулинарию и музыку.

А вот рядом с Гарри чаще занимается его отец. По крайней мере, если судить по роликам и фото в личном блоге юмориста. На этот раз Максим продемонстрировал, как он играет с наследником в футбол. Компанию им составили некие женщины, возможно, няни детей. На запечатленном моменте ребенок слегка путает правила игры и пинает мяч в другую сторону.