«Ты замечательная! Будь светла и радостна»: Барац поздравил Моисееву с днем рождения

Актер Леонид Барац решил поздравить свою бывшую возлюбленную, Анну Моисееву, с днем рождения. Довольно неожиданный поступок, учитывая, что их отношения были не особо счастливыми. Еще в ноябре прошлого года появились новости о разводе супругов. Тогда СМИ сообщали, что главной причиной для такого поступка стала измена Леонида.

«Вчера у моей любимой женщины был День рождения. Мы даже ссоримся лучше и громче всех. А в примирениях нам нет равных. Ты замечательная! Будь светла и радостна. С Днем рождения!» — написал актер на своей личной странице в Instagram.

Сама Анна на поздравление никак не отреагировала, а вот многие подписчики актера похвалили красноречивость своего кумира.