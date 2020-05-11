«Цвет волос как у Хюррем»: Карахан вслед за Мерьем Узерли показала редкое фото мамы

Пелин Карахан запомнилась российскому зрителю, сыграв одну из главных ролей в турецком сериале «Великолепный век». Однако после успеха ленты 35-летняя актриса решила сконцентрироваться на семье, как это сделали многие ее партнеры по съемочной площадке. Более избирательно к предложениям стал относиться и Халит Эргенч. Мужчина объяснял это тем, что роль султана Сулеймана потребовала от него больших эмоциональных затрат. Актер устал от непрерывных съемок, ему хотелось побыть с семьей и восстановить силы по окончанию проекта.

К слову, о причинах своего ухода из «Великолепного века» высказалась и Мерьем Узерли. По словам актрисы, она решила покинуть съемочную площадку из-за профессионального выгорания. При этом девушка до сих пор ассоциируется у многих именно с Хюррем султан. Эта роль стала для Мерьем знаковой.

Несмотря на то что Пелин Карахан крайне редко появляется в кадре, она принимает активное участие в рекламных компаниях. Кроме того, в отличие от многих знаменитостей, актриса из сериала «Великолепный век» не прячет своих детей от поклонников и прессы. Вместе с мужем, бизнесменом Бедри Гюнтаем, знаменитость воспитывает двоих сыновей: пятилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.

К своей семье и близким девушка относится с особым трепетом. В честь Дня матери, который во многих странах мира отмечается 10 мая, Пелин поделилась редким фото своей родительницы. Как это сделала и Мерьем Узерли. Карахан не скрывает, что очень близка с мамой. Нурал Кочигит во всем поддерживает свою звездную дочь и гордится ее достижениями. О чем сама актриса рассказала на личной страничке микроблога.

«Ты всегда подашь мне руку! Поможешь в трудную минуту… Я могу доверить тебе все! Для меня ты целый мир… Моя дорогая мама», — отметила Пелин.

Примечательно, что, как и у экранной матери актрисы по сериалу «Великолепный век» Хюррем султан в исполнении Мерьем Узерли, у Нурал Кочигит такие же рыжие локоны.