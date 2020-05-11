Кудрявый малыш: жена Бурака Озчивита оделась в одном стиле с годовалым сыном

Супруга актера из турецкого сериала «Великолепный век», как и другие знаменитости, среди которых Мерьем Узерли, Пелин Карахан, Сельма Эргеч, Нур Феттахоглу, придерживается правил самоизоляции. При этом девушка активно делится снимками в Instagram.

В честь Дня матери, который во многих странах мира отмечается 10 мая, Фахрийе Эвджен поделилась редкими кадрами с подросшим сынишкой. Еще в апреле маленькому Карану исполнился годик. Однако звездные родители не стали устраивать пышных торжеств по этому случаю.

От мамы наследник Бурака Озчивита унаследовал оттенок волос. Кроме того, малыш может похвастаться волнистыми локонами и кудрями. Примечательно, что для фото Фахрийе оделась в одном стиле с сыном, поддержав тренд на family look. Эвджен отдала предпочтение джинсовому комбинезону. А для Карана актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» подобрала костюм из денима, состоящий из брюк и куртки. Образ малыша дополнил шейный платок.

«Моя любовь», — лаконично отметила супруга Бурака Озчивита.

Напомним, что с будущей супругой актер познакомился на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая». Со временем их экранный роман нашел свое отражение и в реальной жизни. Молодые люди поженились. И вскоре на свет появился их общий ребенок. Долгожданного наследника — сына Карана — Фахрийе Эвджен родила в апреле 2019 года. Возлюбленная Бурака Озчивита все свободное время проводит дома с малышом, в то время как ее муж обеспечивает семью всем необходимым и активно снимается в кино.