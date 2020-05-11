«Очень не хватает»: Зудина поделилась редким кадром с щекастым Богомоловым

54-летняя Марина Зудина поделилась редким кадром с щекастым Константином Богомоловым. Напомним, супруг Ксении Собчак официально покинул МХТ имени Чехова в 2018 году. Сам Константин рассказывал, что принял решение о выходе из труппы, поскольку не в полной мере понимал, какое будущее здесь его ждет после смерти Табакова-старшего.

Судя по всему, бывшие коллеги Богомолова очень скучают по работе с ним. Снимавшаяся у Константина в «Содержанках» Марина Зудина вспомнила времена, когда она еще работала с деятелем культуры под эгидой театра Олега Табакова и призналась: она очень скучает по коллегам, в особенности – по Богомолову и братьям Верникам.

«Можно общаться онлайн, можно в соцсетях… Но ничто не может заменить подлинного общения, когда ты ощущаешь энергетику человека, чувствуешь его теплоту, нежность, видишь его улыбку… Мне всех вас очень не хватает! Со всеми вами многое связано и многое прожито… И особенно сейчас остро понимаешь, в какое счастливое театральное время мы жили!», — поделилась переживаниями на личной странице она.

Так, на архивном снимке Константин предстал перед комментирующими в формате plus size — сейчас с трудом можно предположить, что стройный Богомолов когда-то имел второй подбородок. Несколько лет назад режиссер носил более короткую стрижку, а еще любил пиджаки свободного кроя. Удивителен и тот факт, что на фотографии Константин улыбается – в приподнятом настроении на публике руководителя театра на Малой Бронной можно увидеть крайне редко.