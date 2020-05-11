«Великолепна»: Тотьмянина похвасталась превосходной физической формой в микротопе и шортах

38-летняя супруга Алексея Ягудина, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина похвасталась превосходной физической формой в микротопе и шортах. На днях фигуристка признавалась: она привыкла к стабильной активности и занятиям спортом, в связи с чем самоизоляция стала для нее настоящим адом. Чтобы не потерять мышечный тонус, Тотьмянина уделяет много времени домашним тренировкам на специальных тренажерах, а также активным играм с дочерьми.

Судя по всему, усилия Татьяны даром не проходят. Так, в отличие от большинства россиян, Тотьмянина будто бы и не накопила лишние килограммы. В Instagram фигуристка продемонстрировала идеально плоский живот и выдающийся пресс, а также стройные ноги, лежа на диване. Эффектную фигуру Татьяна подчеркнула белым спортивным микротопом и яркими малиновыми шортами.

В комментариях девушки-подписчицы признались: они мечтают увидеть у себя в зеркалах нечто похожее, но их ситуация значительно сложнее, чем у фигуристки. «Вы – всегда в форме, завидуем» «Просто великолепна», «Татьяна, шикарная и удивительная», «Требуем мастер-класс», «Красавица наша», «Фигурка – огонь», — засыпали они ее комплиментами.