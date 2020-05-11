«Банщики»: Тимати вместе с шестилетней дочерью устроил сауну на крыше собственного дома

Тимати вместе с шестилетней дочерью от Алены Шишковой устроил сауну на крыше собственного дома. Снимками с импровизированного SPA-отдыха на личной странице в Instagram поделилась мама рэпера — Симона. Женщина рассказала, что с детства воспитывала в Тимати и младшем сыне Артеме любовь к банным процедурам. Уже с малолетства и Тимати, и Артем познали всю прелесть сурового воспитания: плавали в проруби, парились с вениками, не жалея друг друга.

«Мой папа соорудил под коляской фанерку, на которую я сажала трехлетнего старшего, в коляске лежал мелкий, а я с рюкзаком за спиной толкала это средство передвижения к метро. То же самое ежедневно в любую погоду происходило с бассейном, а еще надо было готовить, убирать и стирать руками… Няни у меня не было, муж и родители работали. Оглядываясь назад, думаю о том, что это можно было выдержать только в 27 лет», — вспоминает непростые времена Симона.

Сейчас же Юнусова с наслаждением смотрит, как ее старший наследник приучает к банным процедурам дочь. Так, специально для Алисы Тимати вытащил на крышу собственного дома большую деревянную ванну, которую доверху наполнил горячей водой, будто в импровизированном источнике, а для аромата засыпал еловых веток. Для того, чтобы атмосфера полностью соответствовала происходящему, и Алиса, и Тимати примерили на себя специальную банную шапку из войлока.

«Банщики», — подписала серию снимков с любимыми Юнусова.

Трогательные кадры с семейного отдыха развеселили подписчиков. «На первом фото лицо Алисы — это мое отношение к бане», «Какая ваша внучка прелестная», «Тимати — идеальный отец», «Алиса красавицей растет», — пишут они.