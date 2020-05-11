Орбакайте лаконично поздравила Пугачеву с Днем матери, обнародовав совместный кадр из детства

48-летняя Кристина Орбакайте нежно поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери, обнародовав фото из детства. В условиях пандемии коронавируса знаменитости все чаще стали предаваться ностальгии, перебирая альбомы со старыми фотографиями. Кристина исключением не стала: она поделилась с аудиторией кадром, на котором визуально ей самой едва ли можно дать более пяти или шести лет. В камеру маленькая белобрысая девочка с каре смотрит серьезным, взрослым взглядом, в котором спустя время с трудом можно узнать саму Орбакайте.

Достаточно быстро становится понятно, почему Кристина выросла столь серьезной и критичной по отношению к себе. Столь же строгим взглядом окинула человека по ту сторону объектива и молодая Пугачева, одетая в темную джинсовую рубашку. Несмотря на всю суровость момента, Алла крепко прижимает к себе дочь, передавая ей всю свою любовь.

С родительским праздником Орбакайте поздравила маму максимально лаконично.

«С Днем Матери», — написала она и пометила на снимке Instagram Пугачевой.

Напомним, что на днях в знаменитой семье отмечали еще одну важную дату — «американскому внуку» Пугачевой исполнилось 22 года. Сам Байсаров подметил, что очень любит своих близких и старается развлечь себя в этот день по максимуму. «Вот тебе еще 22 года безумия и беготни с бандой», — подытожил он.