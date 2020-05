Пандемия коронавируса испортила планы принца Гарри

Принц Гарри впервые обратился к поклонникам после переезда в Лос-Анджелес. Он записал видео, которое размещено в Twitter. Содержание ролика оказалось неожиданным: принц посетовал, что пандемия коронавируса сорвала его планы. Супруг Меган Маркл должен был лететь в Нидерланды на открытие традиционных «Игр непобежденных» (Invictuss Games), но отменил поездку.

«Игры непобежденных» — являются традиционным международным мультидисциплинарным соревнованием бывших и действующих военных, ставших инвалидами.

Планировалось, что событие состоится во вторые выходные мая в Гааге, но в этом году мероприятие, как и многие другие массовые события, пришлось перенести, пишет сайт Актуальные новости.

«Наша команда быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и проделала колоссальную работу, чтобы соревнования могли состояться в следующем году», — сказал принц Гарри.

Prince Harry, a longtime supporter of @OnSideYZ (centres across the UK that provide safe/inspiring spaces for youth) recorded a message for today’s #OnSideAwards stream: “Hats off to every single one of you for surviving and also for thriving.”

Full show: https://t.co/2Uq4HVeDZP pic.twitter.com/HkeyFWg645

— Omid Scobie (@scobie) May 10, 2020



О новых датах проведения мероприятия пока не сообщается. Герцог Сассекский пообещал, что как только все формальности будут улажены, он сообщит информацию.

Принц Гарри призвал всех военных поддерживать друг друга в столь непростое время и оказывать посильную помощь нуждающимся, сообщает 5-tv.ru.

Герцог и герцогиня Сассекские перебрались в США недавно. Они поселились на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов. Резиденция принадлежит 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри. На каких условиях супруги заселились в дом — неизвестно.