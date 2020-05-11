«Мы с супругом были просто соседями»: Маруся Зыкова призналась, что ради Морозова ушла от мужа

Актриса Маруся Зыкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что ради звезды сериала «Зулейха открывает глаза» Евгения Морозова оставила гражданского мужа — продюсера шоу «Большая разница» Руслана Сорокина. Причем у них есть совместная дочь Мирра.

«Последние два года мы с Русланом просто жили под одной крышей. Никаких чувств уже не было. Мы были просто соседями. У нас накопились взаимные претензии и обиды. Когда я стала просто с Женей общаться, то поняла, что мои шутки не такие дурацкие, как раньше мне пытались их представить. Я не советовалась с Женей. Сама принимала решение о расставании с Русланом. Не говорила Жене в тот момент, чтобы он был со мной. Мы мало что понимали на тот момент, когда начинали встречаться, но мы вместе и любим друг друга». Маруся Зыкова

Как отметила Маруся Зыкова, они в отношениях с Морозовым «решили не делать прежних косяков». Это и помогает им быть вместе. При этом она не запрещает Руслану Сорокину общаться с их общей дочкой.

«Когда я знакомила Женю с Миррой, то он был мил и весел. Много шутил. А дочь была очень серьезна в тот момент. Она мне сказала: «Это мой новый папа?» Я объяснила, что папа у нее один. Мирра все поняла. Никаких конфликтов не было и близко», — сказала Зыкова.