Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова случайно засветила лицо маленькой дочери

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова случайно засветила лицо маленькой дочери. Напомним, наследница Александры и ее супруга Евгения Кузина появилась на свет в середине сентября. Для пары ребенок стал первым. Беременность далась Кузиным непросто: Евгений часто находился рядом с женой, готовый помочь ей даже в самых элементарных бытовых вещах. Ребенок появился на свет здоровым.

Примечательно, что даже спустя год после счастливого события Кузин и Артемова не обнародовали имя дочери. Однако, по слухам, малышку назвали Александрией. Саша и Евгений достаточно часто делятся трогательными совместными кадрами, но ни разу так и не показали ребенка лицом. Глаза малышки случайно увидели подписчики во время семейной прогулки с коляской. Рассказывая, что они с Евгением планируют в ближайшее время построить недвижимость, Саша случайно направила камеру на коляску, где в тот момент бодрствовал ребенок. Так, по снимку с уверенностью можно сказать: девочка очень похожа на своего знаменитого отца.

Ранее в профильных группах «Дома-2» также появлялись слухи, якобы Артемова и Кузин ждут второго малыша. Поклонники телестройки акцентировали внимание на том, что Александра стала реже показывать себя во весь рост, а также все чаще надевает свободную одежду. Сами ребята сей факт пока не подтвердили и не опровергли.