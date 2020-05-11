«Я не смог донести, что наши отношения закончились»: Морозов объяснил, почему развелся с женой

Актер Евгений Морозов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, почему распался его первый брак. Он был женат на девушке по имени Татьяна. Сейчас актер живет с коллегой Марусей Зыковой, которую встретил буквально через месяц после развода.

«Мы на первом курсе ВГИКа поженились с Таней. При этом четыре года были мужем и женой на расстоянии. Только потом она переехала ко мне. Шесть лет длился наш брак. Надеюсь, что она мне благодарна за эти годы вместе». Евгений Морозов

Как отметил актер, именно первая жена помогла ему найти себя в профессии. Евгений Морозов сидел без работы. Татьяна предложила ему попробовать писать сценарии.

«Мы расстались по моей инициативе. Ну не хватило нам терпения. Отношения себя исчерпали. Я не смог донести, что наши отношения закончились. Я попросил у нее прощения. Она не заслуживала, конечно, такого отношения в тот момент», — сказал актер.