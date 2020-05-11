«Красивые и добрые глаза»: Ани Лорак запечатлелась со своей мамой

Ани Лорак обнародовала в Сети фотографию со своей мамой Жанной Васильевной. Известно, что родители звезды расстались задолго до ее появления на свет, поэтому все тяготы по воспитанию детей легли на хрупкие плечи родительницы.

Кроме Каролины (настоящее имя певицы) в семье было 3 брата, один из них позже погиб в афганской войне. Несмотря на то, что мама артистки усердно работала, стараясь прокормить своих наследников, это получалось не слишком хорошо. Поэтому женщина была вынуждена отдать детей в интернат в Черновцах.

Впрочем, бедность и непростая детская судьба никак не повлияли на отношение к матери и желание стать певицей.

В 1995 году Лорак приняла участие в программе «Утренняя звезда» и стала знаменитой, а свою любовь к родительнице пронесла через всю жизнь.

«Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-хранители!» — подписала она опубликованный в Instagram кадр.