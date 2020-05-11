«Все-таки вылитый отец?»: Вуличенко показала подросшего сына от Гуданаева

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Офицеры» пожаловалась, что поправилась в отпуске по уходу за ребенком.

Екатерина Вуличенко, ставшая невероятно популярной после ролей в сериалах «Офицеры» и «Татьянин день», обнародовала снимок с подросшим наследником Александром.

Напомним, после брака с Денисом Трофимовым и появления на свет дочери Сони в 2006 году, звезда повторно вышла замуж за бизнесмена Марата Гуданаева. И родила сына Сашу в декабре 2018 года.

Долгое время люди считали, что артистка увела мужчину из семьи, однако кинозвезда заверила – этого не было. Предприниматель на момент знакомства с актрисой уже был в состоянии бракоразводного процесса с первой супругой. А увидев Екатерину в одном ресторанов, сразу понял, кто на самом деле является его судьбой.

Своего сына молодые родители долго не показывали публике, да и сейчас радуют поклонников свежими семейными кадрами нечасто. Но на сей раз сделали исключение — фото ребенка появилось в Instagram.

«Щеки! Наше главное достижение за последний месяц. Причем я в этом достигла больших успехов, чем малышок. Стали наконец похожи? Или все-таки вылитый отец?» — подписала артистка фотографию.

Мнения подписчиков на этот счет разделились: кто-то уверен, что малыш похож на отца, а кто-то на маму.

А как считаете вы, чью внешность унаследовал Саша?