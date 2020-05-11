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«Какая кудряшечка»: Алла Довлатова опубликовала редкий кадр с красавицей-дочкой

В этом году Саше исполнилось 12 лет.

«Какая кудряшечка»: Алла Довлатова опубликовала редкий кадр с красавицей-дочкой
Довлатова показала свою подросшую дочь/http://globallookpress.com/

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова в Instagram опубликовала снимок своей дочери Саши. В этом году девочке исполнилось 12 лет. Снимок был сделан в Севастополе, где ранее звезда отдыхала со своей наследницей.

Алла Довлатова обратилась ко всем матерям. Как известно, 10 мая во всем мире отмечался Международный день матери.

«Лучше поздно. Поздравляю всех мамочек с нашим мамкиным праздником — Всемирным днем матери! Желаю здоровья и счастья всем детям в мире! И, конечно, всем мамам здоровья и долгих лет жизни!»

Алла Довлатова

Отметим, что дочку Сашу Алла Довлатова родила от полицейского Алексея Бороды. Также у них есть еще одна совместная дочь Мария. Девочке в апреле исполнилось три годика.

В комментариях подписчики заявили, что дочь Довлатовой очень красива. «Какая кудряшечка», «Очень хорошая девочка», — отметили пользователи.

Добавим, что у Аллы Довлатовой есть еще двое детей от первого супруга. С 1995 по 2007 год она была замужем за бизнесменом Дмитрием Лютым. От первого брака у Аллы Довлатовой также двое детей — дочь Дарья и сын Павел.

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