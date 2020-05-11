«Женское царство»: супруга Игоря Крутого поделилась семейным снимком с праздника

Супруга композитора Игоря Крутого Ольга поделилась теплым семейным снимком с праздника. Женская часть семьи собралась за одним столом в американском доме, несмотря на пандемию коронавируса, чтобы отметить День матери. Главной женщиной в тот вечер по праву стала бабушка и прабабушка Виктории и Александры. Вопреки солидному возрасту женщина выглядит достаточно бодрой и с удовольствием нянчит правнучку Деми Роуз.

Девчонки поспешили поздравить главную женщину в семье.

«Спасибо за твою заботу, поддержку и безусловную любовь, за то, что я твоя дочь. Благодарю тебя за то, что я мама двух прекрасных дочерей. Наша любовь самая трепетная и нежная», — подметила Ольга.

Фолловеры, в свою очередь, подметили: на безымянном пальце Саши красуется кольцо. Некоторые поспешили узнать, не вышла ли девушка замуж. Ольга решила интригу не сохранять и заявила: ее девочка не достигла еще совершеннолетия, поэтому о бракосочетании речи пока не идет. Остались в восторге от красоты родственниц Крутого подписчики. «Женское царство. Композитор в малине!», «»Какие все красивые!», «Прекрасные дочери! Долгих лет маме!» — написали они.