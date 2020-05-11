«У нас есть два слабых звена в коллективе»: Влад Кадони признался, что хочет ребенка от Бузовой

Телеведущий Влад Кадони в эфире шоу «Бородина против Бузовой» заявил, что хотел бы общего ребенка с певицей Ольгой Бузовой. Как отметил Кадони, у многих их друзей, включая Ксению Бородину и Ольгу Орлову, есть дети. У них же с Ольгой наследников нет, поэтому сейчас пришло самое время объединить усилия и поработать в этом направлении.

«У нас есть два слабых звена в коллективе. Это, Оля, мы с тобой. Поэтому есть к тебе предложение. Если ничего не срастается, мы объединяемся и меняем эту статистику». Влад Кадони

По словам Влада Кадони, у них бы родился прекрасный малыш. Красотой он был в Ольгу Бузову, а ум бы ему достался от него. При этом шоумен пошутил, что главное, чтобы все не вышло наоборот. В таком случае ребенок будет несчастным и станет просто изгоем общества.

Отметим, что сама Ольга Бузова на предложение Кадони ответила отказом. По ее словам, у нее есть любимый мужчина. Это блогер Давид Манукян. Она надеется, что скоро у них состоится свадьба и появятся дети. Кадони в качестве любимого мужчины звезда не рассматривает.