«Готов на все»: Тарасов и Костенко отметили 22 месяца дочери

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили 22 месяца дочери. Напомним, старшая дочь супругов Милана появилась на свет 10 июля – для полузащитника казанского «Рубина» наследница стала второй. Неоднократно Дмитрию припоминали ошибки в общении со старшей девочкой – Ангелиной. Якобы «примерный семьянин» не спешит тесно взаимодействовать с наследницей и уклоняется от уплаты алиментов. Дмитрий на чужие замечания предпочитает не реагировать, транслируя всеобъемлющую любовь к Костенко и их девочкам.

Так, на днях маленькой Милане исполнился год и 10 месяцев. Анастасия и Дмитрий не стали нарушать устоявшуюся уже традицию отмечать каждый месяц девочек и решили устроить домашний праздник. Кроме прочего, Дмитрий трогательно признался Милаше в любви. На личной странице в Instagram футболист заявил: он счастлив проводить со своими девочками все свободное время. Милану он по праву считает «папиной дочей».

«Я очень тебя люблю и от одного только слова «папа» из твоих уст готов на все. Я счастлив, что в этот период я могу проводить с тобой все свое время, пока Ева на руках у Насти», — подметил он.

В свою очередь, подписчики решили еще раз акцентировать внимание на том, насколько Милана внешне похожа на своего популярного отца. «Двое из ларца», «Девочка как две капли воды похожа на Дмитрия», «Чем дальше, тем больше Милана становится папой», «Эти моменты так важны Доченька навсегда оставит их в памяти на всю жизнь», — писали они. Нашлись, впрочем, и те, кто вновь напомнил Дмитрию про Ангелину: «Сколько фальши! Первую не воспитывает, и с этими фотографируется только», — написали они.