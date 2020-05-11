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«Очень сексуальная»: Седокова раззадорила поклонников снимком в купальнике

Фотографию певицы активно обсуждают в Сети.

«Очень сексуальная»: Седокова раззадорила поклонников снимком в купальнике
Анна Седокова. Фото: Михаил Фролов. КП.

Недавно Анна Седокова пожаловалась, что самоизоляция в период пандемии стала настоящим испытанием для нее. Владелице личного бренда одежды пришлось изучать экономику и думать о том, как спасти бизнес, занимаясь его планированием. Кроме того, сидение дома стало сказываться на фигуре звезды.

Однако, по словам певицы, ей удалось вовремя взять себя в руки и прекратить объедаться. Теперь она сдерживает себя от чревоугодия, наслаждаясь мыслями о предстоящем вкусном обеде.

То, что с ее фигурой все в порядке, Анна решила показать в личном блоге, представ в Instagram в купальнике и распахнутом банном халатике. В кадре звезда выглядит очень умиротворенной. Фото не осталось без внимания поклонников., которые уже давно соскучились по подобным снимкам.

Анна Седокова. Фото
Анна Седокова. Фото личного блога певицы https://www.instagram.com/annasedokova/

«Анечка, ты супер, очень красивая и сексуальная девушка. Я являюсь твои поклонником еще со времен «ВИА Гры». Спасибо, что ты есть на свете», «Ах, какая женщина, обалдеть!», «Очень красивая», «Одна из самых привлекательных женщина в мире», — прокомментировали фотографию фолловеры.

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