Мария Машкова поделилась снимком бывшей жены и тещи своего знаменитого отца

Актриса Мария Машкова в Instagram разместила снимок своей матери актрисы Елены Шевченко и бабушки Валентины. «С днем матери, дорогие матери!» — заявила дочь Владимира Машкова.

Отметим, что Елена Шевченко была первой женой знаменитого актера и режиссера. Она родилась в семье летчика в авиагородке под Новосибирском. После школы Елена Шевченко поступила в новосибирское театральное училище. Там-то она и встретила Владимира Машкова, с которым сыграла свадьбу. В 1985 году у Машкова и Шевченко родилась дочка Маша.

Добавим, что Машков и Шевченко расстались много лет назад. После этого режиссер еще трижды женился.

больше по теме Мария Машкова похвасталась убранством своей американской квартиры Актриса вместе с дочерьми и мужем находится в США.

Кстати, и Шевченко, и Машков достаточно редко видят своих внучек, дочерей Марии Машковой Стефанию и Александру. Как известно, большую часть времени актриса проводит в США, где в ведущих залах Нью-Йорка выступает ее известный супруг музыкант и бизнесмен Александр Слободяник-младший.