«Туфельки – прелесть!»: Рудковская похвасталась коллекцией обуви

Яна Рудковская не перестает дразнить россиян. Многие уже привыкли к ее постам в Instagram, в которых она демонстрирует свои изысканные завтраки. Икра и экзотические фрукты на столе у продюсера появляются столь же часто, как у большинства граждан яичница. Частенько подаются блюда на антикварной посуде, о чем жена Евгения Плющенко не забывает напоминать.

Теперь же Яна взяла моду демонстрировать содержимое своей большой гардеробной. И тут точно есть, где развернуться! Пользователи Сети уже успели оценить ее огромную коллекцию брендовых сумочек, а затем пуховиков и комбинезонов. На сей раз звезда решила похвастаться своей обувью.

Как и ожидалось, туфелек оказалось немало. Большинство из них явно предназначено для выхода в свет. На обнародованном ролике Рудковская красиво возлежит рядом с ними, обмахиваясь дизайнерской сумочкой как опахалом.