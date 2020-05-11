«Папочкина копия и любимка»: Игорь Николаев запечатлел нежные объятия дочери

Только в период пандемии многие поняли, какие счастливчики — обладатели собственных домов. Один из них — народный артист Игорь Николаев, который может позволить себе прогуляться с семьей на свежем воздухе.
Недавно певец организовал пикник во дворе своего дома, приготовив для своих близких шашлык. А вечерами, вдали от людей, он наслаждается окружающей природой с женой Юлией Проскуряковой и четырехлетней дочкой Вероникой.
В личном блоге музыкант опубликовал трогательный снимок, на котором наследница, улыбаясь, с любовью обнимает его. Видно, что композитор просто тает от нежностей девочки.
Поклонники Игоря Николаева тоже не смогли остаться равнодушными.
«Папочкина копия и любимка», «Красивый папа, красивая дочь», «Как любят девочки отцов, словами не расскажешь…», «Вот оно счастье», — можно увидеть в комментариях личного блога звезды.