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«Папочкина копия и любимка»: Игорь Николаев запечатлел нежные объятия дочери

Музыкант стал понемногу выбираться из дома на семейные прогулки.

«Папочкина копия и любимка»: Игорь Николаев запечатлел нежные объятия дочери
Игорь Николаев. Фото Global look press.

Только в период пандемии многие поняли, какие счастливчики — обладатели собственных домов. Один из них — народный артист Игорь Николаев, который может позволить себе прогуляться с семьей на свежем воздухе.

Недавно певец организовал пикник во дворе своего дома, приготовив для своих близких шашлык. А вечерами, вдали от людей, он наслаждается окружающей природой с женой Юлией Проскуряковой и четырехлетней дочкой Вероникой.

В личном блоге музыкант опубликовал трогательный снимок, на котором наследница, улыбаясь, с любовью обнимает его. Видно, что композитор просто тает от нежностей девочки.

Игорь Николаев с дочкой. Фото
Игорь Николаев с дочкой. Фото https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music/

Поклонники Игоря Николаева тоже не смогли остаться равнодушными.

«Папочкина копия и любимка», «Красивый папа, красивая дочь», «Как любят девочки отцов, словами не расскажешь…», «Вот оно счастье», — можно увидеть в комментариях личного блога звезды.

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