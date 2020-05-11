«Папочкина копия и любимка»: Игорь Николаев запечатлел нежные объятия дочери

Музыкант стал понемногу выбираться из дома на семейные прогулки.

Только в период пандемии многие поняли, какие счастливчики — обладатели собственных домов. Один из них — народный артист Игорь Николаев, который может позволить себе прогуляться с семьей на свежем воздухе.

Недавно певец организовал пикник во дворе своего дома, приготовив для своих близких шашлык. А вечерами, вдали от людей, он наслаждается окружающей природой с женой Юлией Проскуряковой и четырехлетней дочкой Вероникой.

В личном блоге музыкант опубликовал трогательный снимок, на котором наследница, улыбаясь, с любовью обнимает его. Видно, что композитор просто тает от нежностей девочки.

Поклонники Игоря Николаева тоже не смогли остаться равнодушными.