Кожевникова вспомнила о драке с белорусской актрисой

Мария Кожевникова опубликовала в своем Instagram пост, в котором поделилась воспоминаниями двенадцатилетней давности. Актриса рассказала, как началась ее дружба с популярной белорусской актрисой Алесой Качер. При первой встрече девушки не понравились друг другу и между ними завязалась настоящая драка.

«Я помню до сих пор, как ты мне повыдирала волосы, они, кстати, так у меня и не выросли, но я за это со всей силы дала тебе пощечину и мы смогли в этом рассмотреть знак судьбы. Ведь мы же никогда не искали легких путей», — написала Мария.

Кожевникова отметила, что после той драки они сразу подружились. Актриса выразила благодарность за то, что Алеса стала для нее и ее семьи не просто другом, а родным человеком.

«Что хочу сказать.Ты не только классно дерешься, но и обладаешь уникальными качествами! В общем, я очень рада, что ты наша и свидетельница, и крестная мама, и очень мне близкий человек», — написала Кожевникова.

В своем посте звезда сериала «Универ» так же поздравила Качер с днем ее рождения.Мария пожелала актрисе здоровья и творческих успехов.