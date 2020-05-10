«Как я все успеваю»: Канделаки поделилась видеороликом о типичном дне

Тина Канделаки опубликовала в своем Instagram ролик про свой обычный распорядок дня. Телеведущая отметила, что не смотря на карантин, работы у нее не убавилось, но она все успевает. Звезда начинает свой день в спортивном зале, далее сама готовит себе полезный завтрак, делает процедуры для лица, уделяет время работе, чтению книг и не забывает отдыхать.

«Жизнь в рапиде — вот и ответ на вопрос, как я все успеваю», — написала Тина.

Канделаки предложила подписчикам последовать ее примеру и снять свой ролик про один день на карантине. Самые лучшие работы телеведущая пообещала опубликовать у себя в сторис. Так же звезда отметила, что непременно среди участников выберет победителя и подарит ему свою книгу «PRO Лицо».

Подписчики Канделаки с интересом отнеслись к новому челленджу. Многие из них отметили, что идея Тины вдохновила их и в скором времени она увидит ответ поклонников.