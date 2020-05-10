«Я верю, что всё наладится»: Бузова решила поддержать своих подписчиков

Ольга Бузова решила вспомнить о 9 мая и напомнить своим подписчикам о важности этой даты. Звезда Instagram записала трогательное послание в своем личном аккаунте. По словам Бузовой, минувший День Победы для нее был максимально душевным и хорошим, хотя эпидемия коронавируса продолжает портить жизни и настроение всем жителям нашей страны. Однако Ольга подчеркнула, что все однажды обязательно наладится и следующий парад с салютом будем смотреть уже не из окон своих домов.

«Вчера чувствовалось такое единство русского народа! Вчера каждый отметил в кругу семьи праздник Великой Победы. И мы смогли хоть и онлайн, но увидеть поздравления нашим Героям. Я верю, что всё наладится, и мы ещё с вами не раз пройдём все вместе в бессмертном полку, увидим праздничный парад и посмотрим на салют не из окон. Все будет хорошо» — рассказала Бузова.

Подписчики поддержали своего кумира теплыми словами и сменили гнев на милость после ее последнего поста с новым клипом, который серьезно взбесил многих фанатов звезды.