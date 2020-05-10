«Украшать романтикой»: Волочкова дала совет, как с пользой проводить самоизоляцию

Анастасия Волочкова в своем Instagram опубликовала пост, в котором дала совет подписчикам. Балерина отметила, что для сохранения жизненной энергии и хорошего настроения необходимо все время окружать себя красивыми вещами.

«Эти прекрасные теплые солнечные дни необходимо украшать красотой, радостью, любовью, романтикой, чтобы хотелось улыбаться», — написала звезда. View this post on Instagram A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on May 10, 2020 at 7:41am PDT

Также Волочкова посоветовала фолловерам, несмотря на карантин, поддерживать себя в форме так, как это делает она. Балерина ежедневно тренируется в своем спортивном зале. Анастасия считает, что физические нагрузки помогают не только телу быть в прекрасной форме, но и благотворно влияют на внутреннее состояние человека. Звезда неустанно следит за своим внешним видом и соблюдает строгую диету. Так, за день артистка может съесть половину тарелки супа, одно яйцо и порцию зеленого салата.