«Я не смог пройти мимо»: Егор Крид сделал кавер на песню «Москвичи»

Певец Егор Крид очень серьезно отнесся к празднику 9 мая. В честь Дня Победы артист записал кавер на знаменитую песню «Москвичи», которую в оригинале исполняет Марк Наумович Бернес, а автором текста является Евгений Винокуров.

Клип записанный Кридом захватил 15 строчку в трендах Youtube, а меньше чем за сутки видео посмотрели почти 500 тысяч человек.

«Я не смог пройти мимо и решил спеть эту прекрасную песню военных лет. Это ни в коем случае не попытка сделать лучше, ведь оригинал этой песни идеален и пропитан историей! Просто так я решил поздравить своих слушателей с этим великим днем, с 9 мая вас, друзья!» — заявил певец.

Стоит отметить, что в комментариях лишь похвалы и добрые слова, судя по всему, последний проект Крида действительно удался.