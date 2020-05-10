«Если нас позовут, будет хорошо»: группа Little Big готова выступить на «Евровидении» в следующем году

Участники коллектива будут не в обиде, если их заменят на другого исполнителя.

Музыкальный коллектив Little Big, который должен был выступать за Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», готов попытать счастья в следующем году. Эпидемия коронавируса резко изменила все планы на проведение крупных мероприятий с большим скоплением людей, так что вместо музыки фанаты шоу получили самоизоляцию на неопределенный срок. Особенно обидно было за группу, которой многие пророчили победу, что совсем не удивительно, учитывая успех композиции Uno в YouTube.

Участники коллектива дали интервью блогеру NikkieTutorials, в котором объяснили свою позицию по поводу переноса конкурса. Как выяснилось, Little Big совсем не против выступить в следующем году.

«Если нас позовут еще раз, будет хорошо. Если нет, то мы не обидимся, в России очень много достойных ребят» — рассказал лидер и вокалист группы Илья Прусикин.

Все участники коллектива также еще раз отметили, что были сильно разочарованы, когда узнали об отмене конкурса из-за пандемии.