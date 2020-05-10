Королевские радости: принц Гийом и принцесса Стефания стали родителями

Утром 10 мая королевская семья Люксембурга поделилась знаменательным событием. Наследный принц Гийом и принцесса Стефания стали родителями.

«Наследный великий герцог Гийом и наследная великая герцогиня Стефания рады объявить, что в воскресенье, 10 мая 2020 года, в 05:13 в роддоме великой герцогини Шарлотты в Люксембурге у них родился сын. Имя маленького принца — Шарль Жан Филипп Жозеф Мария Гийом. Вес малыша — 3190 грамм, рост — 50 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — сообщается на официальном сайте семьи.

Напомним, что Гийом и Стефания познакомились в 2004 году, но до брака дошло не сразу. Только после шести лет знакомства пара начала встречаться, а в 2012 году было объявлено о помолвке наследного великого герцога Люксембурга Гийома и графини Стефании де Ланнуа. Пышную свадьбу сыграли в октябре 2012 года. Но ребенка пара заводить не спешила. О беременности герцогини стало известно в декабре прошлого года.