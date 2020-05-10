«Я не домашний алкоголик»: Михаил Ефремов признался, что не может больше пить

Артист Михаил Ефремов признался, что не может больше употреблять алкоголь. Но не стоит волноваться о здоровье звезды, виноватым в проблеме оказался коронавирус. По словам артиста, на которые ссылается издание «Коммерсантъ», большинство заведений, в которых Евремов мог выпить, в данный момент закрыты на карантин, а дома пить он не привык.

«Я не домашний алкоголик» — заявил Ефремов.

Актер с тоской вспоминает былые времена, когда он мог выбраться куда-нибудь и провести час-полтора свободного времени с алкоголем. Сейчас же он вынужден сидеть дома. Напомним, ранее у актера уже были проблемы, тесно связанные с горячительными напитками. Так однажды его буквально не пустили на борт самолета в Санкт-Петербурге. Тогда супруга артиста, Софья Кругликова, заявила, что актерский талант ее мужа настольк овелик, что он сумел убедить всех вокруг, что был пьян.