«Я так сильно люблю тебя»: Кардашян поздравила сына с днем рождения

Ким Кардашян опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлен ее годовалый сын. В посте актриса призналась в любви к своему ребенку и отметила, что ему исполнился один год. Мальчика зовут Псалом.

«Моему сыну сегодня исполняется один год! Псалми, ты последний в нашей семье и ты делаешь все идеально! Я так сильно люблю тебя! С Днем рождения», — написала Ким. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 9, 2020 at 9:43am PDT

Обычно семья Кардашян устраивает пышные торжества и зовут много гостей, но в этот раз из-за пандемии решили обойтись домашней посиделкой. К тому же малыш пока и не требует большого праздника в силу возраста. Малыша пришли поздравить родные братья, сестра и тети.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. В браке у них появилось четверо детей: Норт Уэст, Сейнт Уэст,Чикаго Уэст и Псалм Уест.