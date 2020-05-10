«Горжусь своим прадедом»: Давид Манукян почтил память своего предка

Блогер Давид Манукян умеет не только снимать забавные видеоролики, но и ценит память о своих предках. В минувшую субботу, 9 мая, звезда Instagram опубликовал трогательное фото и подробный пост в своем личном аккаунте в соцсети. Артист рассказал историю своего прадеда, Акопяна Гургена Давидовича, который в 1942 году отправился на фронт, оставив дома троих детей. Мужчина получил ранение но продолжал сражаться за свою родину. Манукян отметил, что он гордится своим предком и уважает его мужество и отвагу.

«Горжусь своим прадедом, за мужество и отвагу, готовность рискнуть своей жизнью. Давайте не будем забывать об этом великом подвиге наших предков, чтобы в нашей памяти они всегда жили вечно» — написал для своих фанатов блогер.

Поклонники артиста похвалили его за добрые слова, а также отметили искренность фотографии, на которой Манукян в военной форме смотрит вдаль, а рядом стоит портрет его прадеда.