Карантин не приговор: Кендалл Дженнер и Гвинет Пэлтроу снялись в новом клипе Бибера и Гранде

Артисты со всего мира все чаще создают новые проекты в режиме самоизоляции, не выходя из дома и используя современные средства коммуникации. Джастин Бибер и Ариана Гранде решили не отставать от трендов и создали композицию под названием «Stuck with you», на которую тут же сняли клип с помощью своих фанатов.

Видеоролик появился в сервисе Youtube 8 мая но уже собрал более 20 миллионов просмотров. Кстати, в этот же день свой новый клип опубликовали и музыканты из группы Little Big, но у них результаты скромнее — всего 10 миллионов зрителей.

Бибер и Гранде в своей работе рассказывают о том, что в период самоизоляции самое важное не то, где вы находитесь, а люди, которые вас окружают. И речь идет не только о семье или возлюбленных, но также и о друзьях и домашних питомцах.

Стоит отметить, что в клипе снялись не только случайные люди, но и знаменитости, такие как Кайли и Кендалл Дженнер, Гвинет Пэлтроу и другие. Напомним, примерно по такому же принципу снят клип на песню «Давай останемся дома» Ольги Бузовой.