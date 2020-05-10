«На мамочку очень похожа»: дочь Глаголевой и Нахапетова показала редкий кадр с отцом

Дочь актеров Родиона Нахапетова и Веры Глаголевой артистка Большого театра Анна Нахапетова обнародовала в Сети редкий кадр из семейного архива.

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На фото она предстает совсем крохотной рядом со своим знаменитым отцом. Многие подписчики обратили внимание, что на снимке она поразительно напоминает свою безвременно ушедшую маму.

«На мамочку очень похожа на этой фотографии, Аня», «Очень похожи здесь на Веру Глаголеву», «Надо же, с мамой одно лицо, теперь больше папиного», — можно увидеть в комментариях личного блога звезды.

Актриса сообщила, что теперь у ее 76-летнего отца есть собственный Instagram, благодаря которому его поклонники могут узнавать о жизни актера из первых уст. Его последний пост был посвящен внучке Полине, дочери Анны.

В кадре она предстает с фотографией мамы Нахапетова, своей прабабушки, прошедшей войну, Галины Прокопенко.