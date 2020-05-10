«Мы мимо не пройдем»: Тимати призвал своих поклонников рассказать американцам правду о 9 мая

Хотя День Победы и является светлым праздником для большинства жителей этой планеты, не все разделяют мнение о том, что прежде всего победу в войне одержала армия СССР. Певец Тимати был сильно раздосадован, увидев на официальной странице Белого дома в Instagram послание о том, что победу над фашизмом одержали прежде всего США и Великобритания, а об СССР не упомянули вовсе. Артист даже обратился за помощью к своим подписчикам.

«И типа все сделали вид что этого не видели, но мы то мимо не пройдем» — написал на своей странице артист.

Тимати одним из первых оставил ироничное послание в аккаунте представительства США, в котором назвал жителей Америки лучшими и похвалили их за освобождение Петербурга, победу в битве под Сталинградом и взятие Рейхстага. Разумеется, все это было сказано с сарказмом.

К удивлению, многие поклонники певца отказались что-то делать, заявив, что никто не должен никому что-то доказывать, а многие отметили, что Америка внесла свой посильный вклад в победу.