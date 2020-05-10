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Константин Богомолов сводил дочь на вечеринку с сыном Собчак

Также из самоизоляции вышли Дмитрий и Стеша Маликовы.

Константин Богомолов сводил дочь на вечеринку с сыном Собчак
Константин Богомолов. Фото Global look press.

Константин Богомолов и Ксения Собчак прервали свою самоизоляцию ради вечеринки в честь празднования 9 мая. Пара вместе с детьми от первых браков Аней и Платоном посетили своих друзей. На светском вечере также присутствовали Дмитрий Маликов и его дочь Стефания, а также дизайнер Яна Расковалова с маленькой наследницей Виолеттой.

Платон слушает выступление Маликова. Фото
Платон слушает выступление Маликова. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ранее мы писали о трогательной встрече Платоши и девочки. Малыши дружат практически с пеленок и очень соскучились друг по другу во время пандемии и вынужденного домашнего заточения.

На празднике артисты и их отпрыски выступили с небольшим концертом перед гостями. Маликовы исполнили музыкальные композиции о войне. А Анна Богомолова артистично прочитала стихотворение о том времени. Девочка явно унаследовала талант своей знаменитой матери Дарьи Мороз!

Дочь Богомолова. Фото
Дочь Богомолова. Фото https://www.instagram.com/konbog75/

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